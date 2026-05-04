Bastoni ringraziamenti all’Inter dopo lo Scudetto e un’annata complicata | Non sono mai stato da solo affrontando tutto ho sentito il supporto

Dopo aver vinto lo Scudetto, il difensore ha condiviso un messaggio rivolto ai tifosi e alla squadra, ringraziando per il supporto durante un anno difficile. Ha affermato di non essere mai stato solo, sottolineando di aver sentito la vicinanza di tutti nei momenti complicati. Il messaggio è stato pubblicato sui social e rappresenta un gesto di gratitudine verso chi ha sostenuto la squadra nel percorso verso il titolo.

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