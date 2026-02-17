Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter | Ho sbagliato e lo ammetto Ho sentito dire tante falsità c’è una cosa che mi dispiace più di tutte

A causa di alcune voci false che circolano, Alessandro Bastoni ha deciso di parlare prima della partita contro il Bodo Glimt. Durante la conferenza stampa, il difensore dell’Inter ha ammesso di aver commesso degli errori e di essere dispiaciuto per alcune affermazioni ingiuste che sono state diffuse. Bastoni ha anche spiegato di aver ascoltato delle bugie su di lui e di voler chiarire la sua posizione.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter: le parole del difensore nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Alessandro Bastoni alla vigilia di Bodo Glimt Inter, match valevole per il playoff d'andata di Champions League: queste le parole del difensore nerazzurro (che interverrà in compagnia del tecnico Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 17.15, noi di InterNews24 la seguiremo live. LE SCUSE – « Ci tenevo ad essere qua per chiarire cosa è successo sabato. In quanto persona più chiacchierata delle ultime 8 ore è giusto metterci la faccia.