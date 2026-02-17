Taekwondo Aurora Chiarot conquista il bronzo e vola alle finali europee di Sarajevo

Aurora Chiarot ha ottenuto una medaglia di bronzo all’E6 di Tirana, vincendo un match decisivo che le ha permesso di qualificarsi alle finali europee di Sarajevo. La giovane atleta, tesserata presso la Asd Taekwondo Black Tiger di Fontanafredda, ha dimostrato grande determinazione durante la competizione, superando avversarie di livello internazionale. La sua performance ha attirato l’attenzione di allenatori e appassionati, che ora aspettano con entusiasmo le finali.

Un risultato da incorniciare per la giovane Aurora Chiarot. L'atleta, tesserata nella Asd Taekwondo Black Tiger di Fontanafredda di Giuseppe Esposito, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel taekwondo all'E6 di Tirana centrando la qualificazione alle finali Gran Prix di Sarajevo. Il club si dice soddisfatto del risultato ottenuto dalla sua atleta. Una prestazione di carattere che, unita alla grinta che si è vista in campo, le ha permesso non solo di salire sul podio, ma anche di staccare il pass per uno degli appuntamenti internazionali più importanti di questa disciplina: "un risultato che premia il duro lavoro quotidiano dell'atleta e del suo maestro", ha commentato la società.