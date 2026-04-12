Basket - Serie DR1 maschile Derby | Libertas si prende la rivincita su Sky
SkyWalkers 66 Libertas 72 SKYWALKERS: Gianni ne, Cattani 6, Lombardi 18, Brugioni ne, Catelli 12, Candigliota 7, Petri, Bendetti 4, Rinaldi, Simonetti, Manfredini 18. All.: Nalin. LIBERTAS: Rattazzi 10, T. Morello 18, Giusti, Donati 2, Russo 21, Fracassini 14, Simonelli, F. Morello 3, Guidi 4, Gia. Galli, Rivi, Gio. Galli ne. All.: Piochi. Arbitri: Chirco di Firenze e Carbocci di Cascina. Note: parziali 18-17, 28-40, 43-55. LUCCA - La Libertas si aggiudica il derbissimo sullo lo Skywalkers, riscattando, così, la sconfitta dell’andata. Il primo quarto si gioca in sostanziale equilibrio, con lo Skywalkers che, trascinato da Crippa e Catelli, chiude il primo quarto in vantaggio di un solo punto 18-17.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas, scontro al vertice. Oggi sfida la capolista GeaTrasferta sul parquet della capolista Gea Grosseto, oggi, alle 18, per la Libertas.