Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini dura soltanto per un tempo Lucca viene fuori alla distanza e fa sua la partita
OLEIFICIO FIORENTINI 52 GREEN LUCCA LE MURA 57 COSTONE: Samokhvalova 8, Miccoli 2, Braida ne, Pastorelli 6, Casini ne, Bonaccini G. 3, Sposato ne, Pierucci 4, Bonaccini V. 2, Nanni, Sabia 10, Uggen 17. Allenatore Fattorini. LUCCA: Giangrasso 8, Ceccarini 8, Dianda, Capodagli 15, Bona ne, Orsini 11, Morettini Parrucchi 2, Geremei 3, Chiti, Maffei 1, Michelotti 9. Allenatore Pistolesi. Arbitri: Barone, Natale. Parziali: 20-12, 31-21, 39-46. SIENA – Una sconfitta double face per l’Oleificio Fiorentini Costone che, nonostante un ottimo primo tempo, si è visto battere al PalaOrlandi da Lucca, con le ospiti (seconda forza del campionato) più dominati nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini riposa. Tanto orgoglio per UggenFine settimana di riposo per l’Oleificio Fiorentini: il match con Civitanova Marche è stato posticipato a giovedì 2 aprile (palla a due alle 21,15),...
Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini. Comincia il ritorno. L’ostacolo è TerniInizia il girone di ritorno dell’Oleificio Fiorentini Costone che, alle 18, ospita al PalaOrlandi Terni.
Altri aggiornamenti su Basket Serie
Temi più discussi: Basket, tutti i risultati della Serie B Femminile - L'Unione Sarda.it; Basket serie B femminile. Prova d’autorità per l’Happy contro il fanalino di coda Ferrara; Techfind Serie A2 Femminile , girone B - Alpo e Ragusa vincono in trasferta; Benevento, 20-03-2026 22:39.
Serie B femminile: la Nextra Napoli espugna Castellammare e vola ai play-offLa gara è stata intensa ed equilibrata sin dalle prime battute: Napoli parte meglio (10-15 al primo quarto) trascinata da Carmen Scala, mentre le padrone di casa reagiscono nel secondo periodo, accorc ... ilgazzettinovesuviano.com
Basket - Serie B» femminile interregionale. Green Le Mura vuole blindare il secondo posto. Pistolesi: Ma a Siena sarà una trasferta complicata»Match con il tasso di adrenalina alto, quello di oggi pomeriggio, alle 18, al Palaorlandi, tra Costone Siena e ... msn.com
Sport - Basket, Serie B Naz.le: i risultati delle pistoiesi nella 32^ giornata. facebook
Basket, serie C: vola Mazzano ma l’Ospitaletto cade x.com