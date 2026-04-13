Basket passo falso del GMV sul campo caldo della Liburnia Livorno in DR2

Nel campionato di Divisione Regionale 2, il GMV ha subito una sconfitta di misura sul campo della Liburnia Livorno nell’undicesima giornata di ritorno. La partita si è giocata oggi e si è conclusa con un risultato che ha premiato la squadra di casa. La sfida si è svolta su un campo caldo e difficile per il GMV, che ha cercato di portare a casa i due punti ma senza riuscirci.

Pisa, 13 aprile 2026 – Sconfitta di misura per il GMV a Livorno, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. In quello che era un autentico spareggio per la quarta posizione con la Libertas Liburnia, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, già certi di far parte delle prime otto compagini che parteciperanno ai play-off, sono stati sempre in partita, ma, pur creando buone occasioni di tiro, soprattutto dal perimetro, non hanno avuto fortuna nelle conclusioni, come attesta la percentuale di 7 su 29 da tre punti.. LA CRONACA – Il primo quarto vede una partita alla pari, tra due squadre che si studiano e sono molto attente in difesa: dopo un iniziale 1-5 per i biancoverdi, nei primi 6 minuti, il punteggio si mantiene in sostanziale equilibrio fino al termine dei primi dieci minuti ( 12-15 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, passo falso del GMV sul campo caldo della Liburnia Livorno, in DR2 Basket, importante successo del GMV, sul campo caldo di Grosseto, in DR2Pisa, 23 febbraio 2026 – Importante vittoria in trasferta per il GMV, sull’ostico campo del Team 90 Grosseto, nella quinta giornata di ritorno del... Basket, solo un overtime piega a Livorno il GMV, sul campo della capolista, in DR2Pisa, 25 gennaio 2026 – Davvero sfortunato il GMV, nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2: sul campo della capolista...