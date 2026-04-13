Basket passo falso del GMV sul campo caldo della Liburnia Livorno in DR2

Da sport.quotidiano.net 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Divisione Regionale 2, il GMV ha subito una sconfitta di misura sul campo della Liburnia Livorno nell’undicesima giornata di ritorno. La partita si è giocata oggi e si è conclusa con un risultato che ha premiato la squadra di casa. La sfida si è svolta su un campo caldo e difficile per il GMV, che ha cercato di portare a casa i due punti ma senza riuscirci.

Pisa, 13 aprile 2026 – Sconfitta di misura per il GMV a Livorno, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. In quello che era un autentico spareggio per la quarta posizione con la Libertas Liburnia, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, già certi di far parte delle prime otto compagini che parteciperanno ai play-off, sono stati sempre in partita, ma, pur creando buone occasioni di tiro, soprattutto dal perimetro, non hanno avuto fortuna nelle conclusioni, come attesta la percentuale di 7 su 29 da tre punti.. LA CRONACA – Il primo quarto vede una partita alla pari, tra due squadre che si studiano e sono molto attente in difesa: dopo un iniziale 1-5 per i biancoverdi, nei primi 6 minuti, il punteggio si mantiene in sostanziale equilibrio fino al termine dei primi dieci minuti ( 12-15 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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