Playoff DR3 | la Robur Brindisi travolge il Taranto con un muro difensivo

Nella prima semifinale dei playoff DR3, la Robur Brindisi ha sconfitto il Dynamic Taranto con il punteggio di 81-58, portandosi in vantaggio di un punto nella serie. I padroni di casa hanno dominato la partita grazie a un’efficace difesa che ha limitato gli avversari, mantenendo un vantaggio di 23 punti durante l’incontro. La sfida si è svolta in un’atmosfera intensa e competitiva, con Brindisi che ha preso il comando fin dall’inizio.

? Cosa sapere La Robur Brindisi batte il Dynamic Taranto 81-58 nella prima semifinale playoff DR3.. Il vantaggio di 23 punti porta i padroni di casa sull'1-0 in serie.. La Robur Brindisi Resin Piping schiaccia il Dynamic Taranto per 81-58 nella prima sfida delle semifinali playoff di DR3, girone C, aprendosi la strada verso la finale. Il palazzetto di Brindisi è stato teatro di un dominio netto. Davanti a una tifoseria numerosa e carica di aspettative, la squadra guidata da coach Isidoro ha preso in mano le sorti del match sin dai primi minuti. Dopo un inizio di gara dove le squadre si sono studiate con equilibrio, la Robur ha alzato il livello difensivo, trasformando la pressione sulla palla in un vantaggio concreto che ha chiuso il primo quarto sul 19-12.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff DR3: la Robur Brindisi travolge il Taranto con un muro difensivo Notizie correlate Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58Parte con autorità il cammino della Robur Brindisi Resin Piping nelle semifinali playoff del campionato di Divisione Regionale 3, girone C. Minors Basket Serie DR3: La Robur Brindisi vince a Manduria e conquista i playoffBRINDISI - La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone in trasferta sulla Vis Nova Manduria con il punteggio di 79-48. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58; DR3, Play off: la Robur Brindisi vince gara 1 contro la Dynamic Taranto; Girone Puglia - Calabria Serie C: Appia Rugby Brindisi a un passo dalla finale play - off. Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58I brindisini volano sull’1-0 nella serie e sabato a Taranto hanno il primo match point per conquistare la finale ... brindisireport.it DR3, Play off: la Robur Brindisi vince gara 1 contro la Dynamic Taranto La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone con autorità su Dynamic Taranto per 81-58 in gara 1 della semifinale playoff, confermando il fattore campo e portandosi a una sol facebook