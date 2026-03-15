Basket la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto in serie C e blinda i play-off

La squadra di pallacanestro femminile di Pisa ha vinto contro Grosseto in una partita di serie C, assicurandosi un posto nei playoff. La gara si è disputata il 15 marzo 2026, con il coach presente in tribuna per scontare una squalifica. La vittoria permette a Pisa di consolidare la posizione in classifica e di avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Pisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e con Benedettini infortunata ma in panchina ad incitare le proprie compagne, la Pallacanestro Femminile Pisa vince la gara casalinga contro la Gea Grosseto e blinda l’accesso ai play-off, a tre giornate dalla conclusione del campionato di serie C. Le biancorosse, dominatrici per tre quarti del match e raggiunte dalle ospiti a poco più di 3 minuti dalla fine, si mantengono in scia di Siena, PF Firenze e Porcari, nella speranza di poter salire nel ranking. LA CRONACA – Le atlete di casa ragazze... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto, in serie C, e blinda i play-off Articoli correlati Basket, la PF Pisa supera Castelfiorentino e si avvicina ai play-off, in serie C femminilePisa, 22 febbraio 2026 – Vittoria importante in chiave play-off per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera in volata Castelfiorentino e la... Basket, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, a Livorno, in serie CPisa, 9 gennaio 2026 – Inizio d’anno con il sorriso per la Pallacanestro Femminile Pisa, che torna a muovere la classifica, dopo un dicembre avaro di... Contenuti e approfondimenti su Pallacanestro Femminile Pisa Temi più discussi: Le ragazze della Gea sul parquet del Pisa, Faragli: Mesi difficili, ma grandi miglioramenti; Basket la PF Pisa affronta in casa Grosseto per scalare la classifica in Serie C femminile; Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17; Big Ten Women's Basketball Tournament Final: UCLA vs. Iowa NCAA Division I (W). Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto in serie C e blinda i play-offPisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e con Benedettini infortunata ma in panchina ad ... msn.com Basket, la PF Pisa espugna il campo della capolista Firenze in serie C femminileLe biancorosse, approdate all’overtime, dopo aver guidato il match per tre quarti, sono state più lucide nel finale ... sport.quotidiano.net FINAL SCORE SERIE C Livorno 34 Pff 46 Prossimo appuntamento domenica 1 marzo contro Pisa. Forza ragazze! #pallacanestrofemminilefirenze #seriec facebook