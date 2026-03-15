Basket la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto in serie C e blinda i play-off

Da sport.quotidiano.net 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di pallacanestro femminile di Pisa ha vinto contro Grosseto in una partita di serie C, assicurandosi un posto nei playoff. La gara si è disputata il 15 marzo 2026, con il coach presente in tribuna per scontare una squalifica. La vittoria permette a Pisa di consolidare la posizione in classifica e di avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Pisa, 15 marzo 2026 – Con coach De Filippis in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, ben sostituito dal secondo Foglia, e con Benedettini infortunata ma in panchina ad incitare le proprie compagne, la Pallacanestro Femminile Pisa vince la gara casalinga contro la Gea Grosseto e blinda l’accesso ai play-off, a tre giornate dalla conclusione del campionato di serie C. Le biancorosse, dominatrici per tre quarti del match e raggiunte dalle ospiti a poco più di 3 minuti dalla fine, si mantengono in scia di Siena, PF Firenze e Porcari, nella speranza di poter salire nel ranking. LA CRONACA – Le atlete di casa ragazze... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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