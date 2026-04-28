Basket il DREAM Pisa lotta ma cede con la capolista Fortezza Livorno in DR2

Il DREAM Basket Pisa ha concluso la stagione regolare nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, con una partita casalinga contro la capolista Fortezza Livorno. La squadra ha giocato un buon match, mantenendo il passo degli avversari fino agli ultimi minuti. Alla fine, il risultato è stato di 73-78 a favore della squadra ospite, con Pisa che ha mostrato carattere nonostante la sconfitta.

Pisa, 28 aprile 2026 – Grande prestazione del DREAM Basket Pisa, che chiude la stagione regolare, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, offrendo una prova di carattere nel match casalingo contro la capolista Fortezza Livorno, in cui ha ceduto solo nel finale, per 73-78.. LA CRONACA - I gialloblù approcciano la gara nel migliore dei modi, mettendo in campo aggressività difensiva e alto ritmo offensivo, elementi che permettono di chiudere un ottimo primo quarto avanti per 26-12. Nel secondo periodo emerge tutta l’esperienza degli ospiti, che alzano il livello e approfittano di un passaggio a vuoto offensivo dei padroni di casa, per ribaltare l’inerzia della partita, andando all’intervallo in vantaggio ( 33-40 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il DREAM Pisa lotta ma cede con la capolista Fortezza Livorno, in DR2 Notizie correlate Basket, il DREAM Pisa cede sul campo della US Livorno, in DR2Pisa, 22 aprile 2026 – Sconfitta in trasferta per il DREAM Basket Pisa, che cede sul campo dell’US Livorno con il punteggio di 67-60, al termine di... Basket, niente da fare per la IES Pisa, sul campo di Fortezza Livorno, capolista in DR2Pisa, 23 febbraio 2026 – Sconfitta come da pronostico per la Devitalia IES Pisa, sul campo della capolista Fortezza Livorno, nella quinta giornata di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Basket, il DREAM Pisa cede sul campo della US Livorno, in DR2; Basket, nuovo successo per la Libertas Liburnia. Basket, nuovo successo per la Libertas LiburniaDopo le prime 25 giornate – cioè ad un turno dalla fine – della regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, questa è la situazione nella parte alta della classifica: Fortezza Tea ... livornopress.it Basket, il DREAM Pisa cede sul campo della US Livorno, in DR2I ragazzi di Paganucci e De Luca attendono l’ultima gara per sapere chi affronteranno ai play-off ... msn.com "Riaffermare la centralitá della persona, del lavoro e dei diritti": il segretario generale della #CGIL nazionale Maurizio Landini in Fortezza Nuova a #Livorno per le Giornate della Libertà e del Lavoro - facebook.com facebook "Moby Prince, un'indagine da proseguire": oggi in Fortezza Nuova a #Livorno il dibattito nell'ambito delle Giornate della Libertá e del Lavoro x.com