Basket i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A Caruso domina sotto i tabelloni bene Baldasso e Bortolani

Nella 26ª giornata di Serie A di basket, spiccano le prestazioni degli italiani. Caruso si distingue per la sua presenza sotto i tabelloni, mentre Baldasso e Bortolani offrono contributi importanti alle rispettive formazioni. La partita tra le squadre di Trieste e Udine vede protagonisti Candussi e Ruzzier, con la formazione ospite che ottiene una vittoria che avvicina alla qualificazione playoff. Questa giornata mette in luce alcuni dei talenti italiani più in evidenza nel campionato.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 26^ GIORNATA. Francesco Candussi e Michele Ruzzier: una Trieste corsara in quel di Udine e vittoria che avvicina sempre di più la qualificazione ai playoff. L’anima italiana dell’asse play-pivot di Trieste si fa sentire nel derby, con entrambi che chiudono in doppia cifra. Candussi mette a referto 12 punti e 6 rimbalzi, mentre Ruzzier chiude con 11 punti e 4 assist. Andrea Calzavara: una giornata decisamente poco positiva per l’APU. Udine perde il derby e anche il treno playoff. Resta comunque una buona prestazione del 24enne lombardo, che chiude con 12 punti in soli quindici minuti di utilizzo, risultando il secondo miglior marcatore di Udine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 26ma giornata di Serie A. Caruso domina sotto i tabelloni, bene Baldasso e Bortolani Basket, i migliori italiani della 17esima giornata di Serie A. Amedeo Della Valle continua a stupireSi è ieri concluso con i due posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano il diciassettesimo turno della Serie A di basket 2025-2026. Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene MonnecchiSi è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. BASKET L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa Abruzzo: "Una grande soddisfazione" Leggi qui: https://cityne.ws/RDrec - facebook.com facebook Resta aggiornato sul posticipo della 26^ giornata di Serie A Unipol tra Virtus Bologna e Cantù sul LIVE BLOG legabasket.it/news/138365/li… #TuttoUnAltroSport x.com