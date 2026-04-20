Nella 27ª giornata di Serie A di basket, diversi giocatori italiani si sono distinti in campo. Rossato e Cappelletti hanno guidato le rispettive squadre con prestazioni rilevanti, mentre Lever e Alviti hanno attirato l’attenzione per le loro prove. La giornata si è disputata in un momento di grande movimento nella classifica, con Reggio Emilia e Napoli coinvolte in sfide decisive in vista delle ultime tre partite della regular season.

Tanti i protagonisti italiani nella 27a giornata di Serie A 2025-2026. Un fine settimana, questo, dove tra playoff e salvezza le acque si smuovono e non poco: a beneficiarne sono soprattutto Reggio Emilia e Napoli, ma tutto è in bilico a tre turni dalla conclusione della regular season. Nella vittoria di Reggio Emilia a Trento (dove, va detto, i 10 punti di Theo Airienbuwa valgono fino a un certo punto perché arrivati tutti negli ultimi due minuti, a partita già finita), conta e non poco l’asse italiano dell’Una Hotels di coach Priftis. 13 punti con 10 rimbalzi per Riccardo Rossato, autore di una grande doppia doppia da 23 di valutazione, 11 e 6 assist per Luca Severini, e infine un solidissimo Lorenzo Uglietti da 8 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 27 giornata di Serie A. Rossato e Cappelletti trascinano, spiccano Lever e Alviti

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