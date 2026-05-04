Basket Gualdo blitz a Firenze | Marini guida il primo successo nei playout

Nel campionato di basket, la squadra di Gualdo ha ottenuto la sua prima vittoria nei playout grazie a una prestazione corale. La partita si è giocata a Firenze, con il coach Marini che ha guidato i suoi alla vittoria. La difesa di Paleco ha resistito al tentativo di rimonta negli ultimi minuti, mentre alcuni giocatori chiave hanno deciso il risultato nei secondi finali.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa di Paleco a resistere al parziale finale?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il match nei secondi conclusivi?. Perché l'Olimpia Legnaia non è riuscita a gestire i cambi di ritmo?. Come potrà il Basket Gualdo chiudere la serie davanti al PalaLuzi?.? In Breve Marini segna 28 punti, Filahi 18 e Vukobrat 15 per il successo di Gualdo.. Merlo e Del Secco realizzano 14 punti ciascuno per l'Olimpia Legnaia di Firenze.. Gualdo conduce per 24-21 nel primo e 24-17 nel terzo quarto.. La sfida decisiva per i playout si giocherà domenica 10 maggio al PalaLuzi.. Il Basket Gualdo conquista Firenze con un punteggio di 78-77 nella gara di domenica, portando la serie dei playout sull’1-0 grazie a una prestazione magistrale di Leonardo Marini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket Gualdo, blitz a Firenze: Marini guida il primo successo nei playout Notizie correlate Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Basket B Interregionale. La leader Attila Junior vince a Matelica. Recanati batte Gualdo e raggiunge il quarto postoBlitz della capolista Attila Junior Porto Recanati che ha conquistato un’importante vittoria sul campo dell’Halley Matelica, seconda forza del... Panoramica sull’argomento Si parla di: Basket, Serie B Interregionale: Gualdo espugna Firenze nel primo atto dei playout -. Basket, Serie B Interregionale: Gualdo espugna Firenze nel primo atto dei playoutdi Ca. For. Buona la prima. Il Basket Gualdo inaugura al meglio i playout passando a Firenze in gara 1. In una partita piena di sorpassi e controsorpassi, la squadra di coach Paleco si mostra più luci ... umbria24.it Basket, Serie B Interregionale: Valdiceppo domina a Canosa e aggancia Gualdo sconfitto da Civitanovadi Ca. For. Tutto facile per la Valdiceppo che a Canosa e contro il Canusium fanalino di coda del girone D, domina fin dalla palla a due come testimonia il 32-9 che matura al termine del quarto d’aper ... umbria24.it