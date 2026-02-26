Basket giovanile | l’under 19 cade invece con Borgomanero La Bondi under 17 si conferma imbattuta

Con il titolo regionale già in tasca, la Bondi under 17 d’Eccellenza di coach Santi affronta l’ultima giornata della seconda fase sul campo di Forlì. La Vis si presenta alla gara con dieci ragazzi a referto: sono ampie le rotazioni e tanti i minuti per tutti i giocatori, visto che la partita, ai fini della classifica, non conta nulla né per Ferrara né per Forlì. Sono i biancazzurri a condurre il ritmo nel primo quarto, grazie a un ottimo attacco e, soprattutto, a una difesa molto attenta e concentrata; si arriva, così, all’11-24 del decimo minuto di gioco. Nel secondo periodo, l’attacco vissino non va più a segno: la difesa regge, e il parziale è vinto dai padroni di casa di un solo punto, per il 23-35 della pausa lunga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

