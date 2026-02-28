Playoff la serie è servita Con Piacenza l’8 marzo

I playoff stanno per cominciare, con la prima partita prevista per domenica 8 marzo. La Valsa Group sarà coinvolta in due anticipi delle prime tre giornate, secondo il calendario provvisorio. La serie si prepara a partire, mettendo in programma incontri che coinvolgeranno diverse squadre del torneo. La stagione si avvicina alla fase decisiva con le prime sfide già stabilite.

Tavola apparecchiata per i play off, dunque, che inizieranno ufficialmente domenica 8 marzo. Il calendario provvisorio delle prime tre giornate vedrà la Valsa Group impegnata in due anticipi. Come detto gara 1 sarà regolare, domenica 8 marzo, ma alle 20:30 in un PalaPanini che la società si auspica gremito ben oltre le 3450 presenza di media della stagione regolare. Gara 2 a Piacenza in anticipo sabato 14 marzo, alle 18 al PalaBanca. Gara 3 ancora alle 20:30, martedì 17 marzo al PalaPanini. Insomma, una Modena che giocherà sempre di sera, anche nei weekend. Preparazione. Sono dieci giorni di sosta che dopo una volata come quella che ha condotto Modena per difendere il quarto posto sono molto salutari, forse lo sono ancora di più per Piacenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Playoff con Piacenza. Sarà una lunga serie"

Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoff

Ufficializzate le date dei nostri playoff! La sfida con Piacenza inizia domenica 8 marzo al PalaPanini

Pallavolo SL - Cuttini: "La vittoria con Piacenza era un bel desiderio, e siamo riusciti a realizzarlo"