Serie A Torino-Bologna 1-2 Cuore e orgoglio non bastano | gol e highlights

Il Bologna ha vinto 2-1 contro il Torino nel 25° turno di Serie A, causando una sconfitta difficile per i granata. Nonostante il cuore e la determinazione del Torino, il Bologna ha segnato i gol decisivi e portato a casa i tre punti. La partita si è svolta all’Olimpico Grande Torino, dove i padroni di casa hanno cercato di reagire dopo lo svantaggio, ma non sono riusciti a cambiare il risultato.

Il Torino lotta, reagisce e trova anche la forza di rialzarsi dopo lo svantaggio, ma al termine di una gara intensa e combattuta è il Bologna a uscire dall'Olimpico Grande Torino con i tre punti, imponendosi 2-1 sui granata nel 25° turno di Serie A. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai tifosi del Torino, soprattutto per quanto visto nella ripresa, quando la squadra di Baroni aveva rimesso in equilibrio la partita mostrando carattere e personalità. L'avvio è di marca rossoblù, con il Bologna che spinge soprattutto a sinistra grazie alle accelerazioni di Rowe. Proprio da quella corsia arrivano i primi segnali di pericolo: al 6' Moro stacca di testa su cross dell'esterno inglese ma manda fuori, mentre al 21' Miranda pesca Castro che non riesce a dare forza al colpo di testa.