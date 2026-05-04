Nelle elezioni comunali in Basilicata, i simboli dei partiti sono stati rimossi dalle schede elettorali, lasciando spazio alle liste civiche. Questa modifica riguarda diversi borghi della regione e sta attirando l’attenzione sulla possibile conseguenza per gli elettori nella scelta delle candidature. La rimozione dei simboli ha suscitato interrogativi sulla gestione dei servizi pubblici e sulla partecipazione politica locale.

? Cosa scoprirai Perché i simboli dei partiti sono spariti dalle schede elettorali lucane?. Come influenzerà la scelta delle liste civiche la gestione dei servizi?. Chi riuscirà a governare i borghi senza il sostegno dei partiti?. Quali rischi comporta la frammentazione politica per il futuro di Craco?.? In Breve 54.195 elettori voteranno tra dieci comuni di Potenza e sei di Matera.. A Craco competono quattro liste civiche senza alcun simbolo di partito.. Vito De Filippo si candida a Sant’Arcangelo con una lista civica.. L'astensionismo supera il voto ai partiti tradizionali nei borghi lucani.. Lunedì 04 maggio 2026, le prossime elezioni comunali in Basilicata coinvolgeranno 54.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, le comunali tra i borghi: spariscono i simboli dei partiti

Notizie correlate

Comunali Fermo, i civici tengono il punto sui partiti: Malvatani-Petracci, chi la spunta? Scarfini e i suoi non sono intenzionati a cedere sui simboli del centrodestraFERMO - È come il tabellone del Risiko, le armate stanno contando i carri armati che possono schierare per conquistare palazzo dei Priori.

Accordo con Area Civica: "Solo coi simboli dei partiti"Le parole del segretario comunale di Rifondazione Comunista, Alessandro Lischi, sul possibile accordo con l’Area Civica di Giorgio Del Ghingaro, in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Comunali: in Basilicata il 24 e il 25 maggio al voto per eleggere 16 sindaci; Elezioni amministrative in Basilicata: scegliere o decidere?; Elezioni Amministrative in Basilicata: al voto 10 Comuni nel Potentino e 6 nel Materano; Accordo tra FAI e Fondazione Matera 2019.

Basilicata: in arrivo 45 milioni di euro per le strade comunali 'strategiche'La Regione Basilicata rafforza il proprio impegno sulla viabilità locale con l'assegnazione di 45 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) destinati alle strade comunali 'strategiche'. ansa.it

Basilicata, sedi comunali da ristrutturare: Calvello ottiene i fondi, San Severino rinunciaCalvello avrà dalla Regione Basilicata poco meno di un milione di euro per un progetto di miglioramento sismico della sede comunale Un comune che rinuncia ad un finanziamento regionale ed un altro che ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Un passato anche recente in Basilicata per il brasiliano. Tutta la sua gioia! - facebook.com facebook