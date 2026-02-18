Comunali Fermo i civici tengono il punto sui partiti | Malvatani-Petracci chi la spunta? Scarfini e i suoi non sono intenzionati a cedere sui simboli del centrodestra
A Fermo, i candidati civici Malvatani e Petracci si contendono il supporto degli elettori, mentre i partiti tradizionali faticano a mantenere il controllo sulla corsa alle amministrative. La sfida si gioca sui simboli e sulle alleanze, con Scarfini e il suo gruppo che resistono alla pressione di abbandonare le bandiere del centrodestra. La campagna elettorale si anima con incontri nei quartieri e scontri di strategie, in un clima di forte tensione politica.
FERMO - È come il tabellone del Risiko, le armate stanno contando i carri armati che possono schierare per conquistare palazzo dei Priori. Scegliendo con cura il generale e i vari colonnelli. Il campo di battaglia politico è carico di elettricità, rancori mai sopiti, fughe in avanti e veti. Rispetto a sei anni fa, la partita delle comunali a Fermo non è solo una formalità. All'epoca il battaglione civico guidato da Paolo Calcinaro al secondo mandato era sembrato inarrestabile fin dall'inizio e i numeri alla fine dei conti non mentirono. Stavolta la prima novità da registrare è un certo clima di incertezza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti discussi: Elezioni a Fermo, il centrosinistra punta su Angelica Malvatani. Civici-centodestra, rischio pasticcio; Torresi blinda il voto: nessuno tratta con i partiti. Siamo civici, la gente crede nel modello Fermo; Summit a Roma con i vertici del centrodestra: dopo Calcinaro tocca ai civici
Elezioni a Fermo, il centrosinistra punta su Angelica Malvatani. Civici-centodestra, rischio pasticcioFERMO Fibrillazioni da una parte, movimenti e nomi nuovi dall’altra. Di sicuro non ci si annoia in questo preludio di campagna elettorale che porterà alle prossime comunali. corriereadriatico.it
Elezioni a Fermo, spunta anche il nome di Angelica Malvatani come candidata sindaca del centrosinistraFERMO - Giornalista della redazione fermana de Il Resto del Carlino e insegnante, quello della fermana Malvatani è un nome che sta circolando con sempre maggiore insistenza nelle stanze del centrosini ... cronachefermane.it
