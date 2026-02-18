A Fermo, i candidati civici Malvatani e Petracci si contendono il supporto degli elettori, mentre i partiti tradizionali faticano a mantenere il controllo sulla corsa alle amministrative. La sfida si gioca sui simboli e sulle alleanze, con Scarfini e il suo gruppo che resistono alla pressione di abbandonare le bandiere del centrodestra. La campagna elettorale si anima con incontri nei quartieri e scontri di strategie, in un clima di forte tensione politica.

FERMO - È come il tabellone del Risiko, le armate stanno contando i carri armati che possono schierare per conquistare palazzo dei Priori. Scegliendo con cura il generale e i vari colonnelli. Il campo di battaglia politico è carico di elettricità, rancori mai sopiti, fughe in avanti e veti. Rispetto a sei anni fa, la partita delle comunali a Fermo non è solo una formalità. All'epoca il battaglione civico guidato da Paolo Calcinaro al secondo mandato era sembrato inarrestabile fin dall'inizio e i numeri alla fine dei conti non mentirono. Stavolta la prima novità da registrare è un certo clima di incertezza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Comunali Fermo, i civici tengono il punto sui partiti: Malvatani-Petracci, chi la spunta? Scarfini e i suoi non sono intenzionati a cedere sui simboli del centrodestra

