Basilicata | l’Arpab conferma acque eccellenti per l’estate 2026

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata ha comunicato che le acque lungo alcune aree della costa sono state classificate come di qualità eccellente per l’estate 2026. Sono stati individuati punti specifici dove la balneazione è ancora vietata, mentre altre zone sono state certificate come adatte alla balneazione e classificate come Classe 1. La mappa delle aree interessate mostra i siti di balneazione autorizzati e quelli soggetti a restrizioni.

? Cosa scoprirai Quali zone della costa sono state classificate come Classe 1?. Dove sono esattamente i punti dove la balneazione resta vietata?. Come verranno garantiti i controlli sanitari durante tutta l'estate?. Chi gestirà i sistemi di depurazione per proteggere la biodiversità?.? In Breve Rilievi Arpab 2022-2025 confermano classi 1 e 2 per litorali jonici e tirrenici.. Assessora Mongiello punta su depurazione e transizione ecologica per proteggere la biodiversità.. Divieto di balneazione nelle aree portuali di Maratea, Porto degli Argonauti e Marinagri.. Collaborazione con Consorzio di Bonifica per gestione impianti idrovori nel metapontino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: l’Arpab conferma acque eccellenti per l’estate 2026 Notizie correlate Spiagge estate 2026, l’analisi Arpal conferma la qualità delle acque liguri: escluse solo 3 in provincia di GenovaLa Liguria dà il via alla stagione della balneazione con un'analisi Arpal decisamente positiva: su 380 punti studiati per la qualità dell'acqua, 377... Napoli: mappa dei tuffi tra acque eccellenti e zone vietate? Cosa sapere Il sindaco Manfredi stabilisce le regole per la balneazione a Napoli dal 1° maggio. Una raccolta di contenuti Basilicata, stagione balneare 2026: tutte le acque classificate eccellenti o buoneBasilicata, approvata la delibera per la stagione balneare 2026: tutte le acque costiere risultano idonee, classificate eccellenti o buone. Restano interdette le aree portuali e le foci dei fiumi. trmtv.it In Basilicata altissima qualità delle acque costiereAnche quest'anno i dati tecnici dell'Arpab confermano la qualità delle acque del nostro mare con eccellenti risultati. Così, attraverso l'ufficio stampa della Giunta lucana, l'assessore regionale al ... ansa.it