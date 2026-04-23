Napoli | mappa dei tuffi tra acque eccellenti e zone vietate

A Napoli, dal primo maggio, sono entrate in vigore nuove regole per la balneazione stabilite dal sindaco. Secondo i monitoraggi dell'Arpac, alcune zone lungo la costa, come Nisida e Capo Posillipo, sono considerate adatte alla balneazione, mentre altre, tra cui Bagnoli, sono soggette a divieti. La mappa delle aree di tuffo distingue i punti dove si può nuotare da quelli che restano interdetti per motivi di sicurezza o qualità delle acque.

? Cosa sapere Il sindaco Manfredi stabilisce le regole per la balneazione a Napoli dal 1° maggio.. I monitoraggi Arpac indicano zone eccellenti da Nisida a Capo Posillipo e divieti a Bagnoli.. Il sindaco Manfredi ha ufficializzato le regole per la stagione balneare di Napoli, che inizierà il 1° maggio e durerà fino al 30 settembre, definendo quali zone sono sicure per i tuffi e quali invece restano interdette. La decisione, che recepisce i monitoraggi dell’Arpac, traccia una mappa precisa della balneabilità del litorale cittadino. cerca l’acqua più limpida, i dati indicano come eccellenti i tratti che spaziano da Nisida a Capo Posillipo, passando per Marechiaro, Punta Nera, Trentaremi e il Lungomare Caracciolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: mappa dei tuffi tra acque eccellenti e zone vietate Notizie correlate Mare a Napoli, migliorano le acque di balneazione: 2 tratti classificati “eccellenti”Migliora la qualità delle acque di balneazione a Napoli: Donn’Anna e Nazario Sauro passano a “eccellenti”, migliora anche il tratto di via Parthenope. Via alla stagione balneare a Napoli: la mappa delle acque balneabili in città e i divieti previstiIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza sindacale che disciplina la stagione balneare 2026, fissando il periodo di attività dal... Tutti gli aggiornamenti Napoli, tuffi al chiar di luna: boom di bagni notturni sul lungomareCon le temperature che restano alte anche dopo il tramonto, cresce un fenomeno che sta sorprendendo residenti e turisti a Napoli: sempre più giovani – ma anche adulti – si tuffano in mare sul ... ilmattino.it Napoli, tuffi all'insegna del mare ritrovato: lidi per tutte le tascheSe si vuol fare un bagno a Napoli, usufruendo delle strutture di uno stabilimento balneare, occorrono almeno 15 euro a persona, se si vuole stare a Posillipo. Potrebbe andare molto meglio a Bagnoli, ... ilmattino.it