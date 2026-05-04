Tra il 7 e il 10 maggio, alcuni borghi lucani ospiteranno eventi cinematografici, segnando il ritorno del cinema nei centri storici della regione. Durante questa manifestazione, saranno proiettati film in diverse location, coinvolgendo comunità locali e pubblico proveniente anche dal Brasile. Tre donne, con radici condivise tra il Brasile e la Basilicata, sono coinvolte in attività di coordinamento e promozione dell’evento, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra i due paesi.

? Cosa scoprirai Quali borghi lucani ospiteranno le proiezioni tra il 7 e il 10 maggio?. Chi sono le tre donne che intrecciano le radici tra Brasile e Basilicata?. Come influenzerà il successo del film il turismo nei borghi interni?. Dove si sposterà la produzione dopo il ciclo di incontri in Lucania?.? In Breve Proiezioni dal 7 al 10 maggio 2026 a Potenza, Pignola, Accettura, Latronico e Melfi.. Cast include Eriberto Leão, Edoardo Costa e la produttrice Daíse Amaral.. Trama ispirata al saggio di Zygmunt Bauman e al materiale teatrale di Daíse Amaral.. Distribuzione ufficiale prevista in Brasile durante il secondo semestre del 2026.. Dal 7 al 10 maggio 2026, la Lucana Film Commission porta il film Pazzi Amori Liquidi nelle sale della Basilicata con un ciclo di proiezioni che coinvolge Potenza, Pignola, Accettura, Latronico e Melfi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata e Brasile si incontrano: il cinema torna nei borghi lucani

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