Il segretario generale della FLAI-CGIL Basilicata ha dichiarato che la regione ha bisogno di un piano di forestazione del valore di 75 milioni di euro. La proposta mira a sostenere interventi per la tutela e il miglioramento delle aree verdi locali. La cifra richiesta è stata comunicata durante un incontro con i rappresentanti delle istituzioni regionali, con l’obiettivo di avviare iniziative concrete in ambito ambientale.

Il segretario generale della FLAI-CGIL Basilicata, Vincenzo Pellegrino, ha espresso forti dubbi sull’efficacia del recente incontro tra la Presidenza della Regione e le parti sociali riguardante la gestione forestale, lamentando l’assenza di risposte pratiche nonostante i numerosi tavoli già avvenuti. La questione tocca direttamente il futuro occupazionale di decine di lavoratori che attendono certezze su stipendi, cantieri e coperture finanziarie. L’incontro, convocato da Vito Bardi, si è concentrato su temi come la pianificazione dei cantieri, la flessibilità operativa e la necessità di gestire il ricambio generazionale nel settore. Tuttavia, secondo la visione sindacale, queste tematiche sono state discusse ripetutamente in passato senza che si traducessero in cambiamenti tangibili opera sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forestazione in Basilicata: serve un piano da 75 milioni di euro

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