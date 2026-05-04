Barletta rissa l’anno scorso | undici misure cautelari Carabinieri

Nella mattinata, i carabinieri hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i dettagli di un’operazione riguardante una rissa avvenuta lo scorso anno a Barletta. Nel corso delle indagini, sono state eseguite undici misure cautelari nei confronti di altrettanti individui. Il comunicato ufficiale fornisce informazioni precise sulle modalità dell’intervento e sui soggetti coinvolti, senza ulteriori commenti o considerazioni.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E DEL COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA STANNO ESEGUENDO UN’ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE, EMESSA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI TRANI SU RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA, NEI CONFRONTI DI 11 GIOVANI. GLI INDAGATI SONO RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI UNA VIOLENTA RISSA AGGRAVATA, TENTATA RAPINA, LESIONI E DANNEGGIAMENTO, ACCADUTI TRA L’1° E IL 2 MARZO DELLO SCORSO ANNO NEI PRESSI DI UN LOCALE DI PIAZZA MARINA A BARLETTA. L'articolo Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri Notizie correlate Operazione antidroga dei carabinieri, eseguite 20 misure cautelariDalle prime luci dell'alba di lunedì 23 febbraio non sono passati inosservati gli elicotteri delle forze dell'ordine che giravano nei cieli di... Mondragone, blitz antidroga dei Carabinieri: sette misure cautelariUn’articolata operazione antidroga, frutto di mesi di indagini, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari nell’area di Mondragone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari; Barletta, un anno fa l'omicidio Diviesti: Gli indagati liberi per strada; Mala movida, violenta rissa nei pressi di un locale: 11 arresti tra Barletta e Cerignola; Maxi-rissa a Barletta: scattano le misure cautelari per 11 giovani. Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari CarabinieriI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E DEL COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA STANNO ESEGUENDO UN’ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE, EMESSA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI TRANI SU RICHIESTA ... noinotizie.it Maxi-rissa a Barletta: scattano le misure cautelari per 11 giovaniDalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e di Foggia sono impegnati in una vasta operazione per dare esecuzione a un’ordinanza ... quotidianodipuglia.it «Il Jova Beach Party ha cambiato la costa e distrutto le dune». Inchiesta a Barletta, tre indagati per il concerto di Jovanotti - Devastato l’habitat del fratino. Confidiamo nell’esito dell’indagine x.com Serie D/H, Nardò-Barletta 1-0: gli highlights - facebook.com facebook