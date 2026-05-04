Barletta misure cautelari dopo la rissa alla Plaza

A Barletta, sono state applicate undici misure cautelari in seguito alla rissa avvenuta durante la movida in Piazza Marina. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire i fatti accaduti nella zona centrale della città. Gli interventi sono stati disposti dopo gli eventi di violenza verificatisi durante la serata, coinvolgendo diversi soggetti e portando all’adozione di provvedimenti restrittivi. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Undici misure cautelari dopo la rissa della movida in Piazza Marina: Barletta al centro delle indagini.. Barletta torna al centro della cronaca giudiziaria dopo l’operazione che ha portato all’esecuzione di undici misure cautelari per la rissa avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 marzo 2025 nei pressi del locale “Plaza”, in Piazza Marina. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura, segna un nuovo capitolo nel contrasto alla criminalità urbana e ai fenomeni di malamovida che interessano le città più frequentate dai giovani. La ricostruzione dei fatti e la dinamica dello scontro.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Barletta, misure cautelari dopo la rissa alla Plaza Notizie correlate Leggi anche: Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri Barletta, rissa e tentata rapina: eseguite 11 misure cautelariI carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Barletta, maxi rissa in piazza: dopo un anno scattano le misure cautelari per undici giovani; Movida selvaggia e spedizioni punitive: 11 arresti dopo l'assalto fuori dal locale; Rissa in Piazza Marina a Barletta, misure cautelari per 11 giovani; Maxi-rissa a Barletta: scattano le misure cautelari per 11 giovani. Barletta, maxi rissa in piazza: dopo un anno scattano le misure cautelari per undici giovani VIDEOI carabinieri hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di undici persone, tra arresti domiciliari e obblighi, accusate a vario titolo di rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rissa a Barletta, misure cautelari per 11 giovaniRissa a Barletta, misure cautelari per 11 giovani accusati di rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento. pugliapress.org Telesveva. . Barletta, il Jova Beach Party finisce sotto inchiesta per inquinamento ambientale e danni ad habitat protetti: tre persone indagate dalla Procura #puglia #bat #barletta - facebook.com facebook La procura di Trani sta indagando su tre persone coinvolte nell’organizzazione del Jova Beach Party di Barletta del 2022 x.com