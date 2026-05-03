Da Sciascia a Valentini i viali di parco Rossani dedicati a 11 firme storiche del giornalismo

In occasione della giornata internazionale della libertà di stampa, la città di Bari ha deciso di dedicare undici viali e aree del parco Rossani a figure di spicco nel panorama giornalistico locale e nazionale. Tra i nomi scelti figurano alcuni dei più noti autori e giornalisti che hanno lasciato un segno nel settore, con strade intitolate a loro in segno di riconoscimento. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle formalità istituzionali.

Nella giornata internazionale della libertà di stampa, Bari omaggia undici protagonisti del giornalismo locale e nazionale, dedicando loro viali e aree del parco Rossani. La cerimonia si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Vito Leccese, e del presidente dell'Ordine dei Giornalisti.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari, il Parco Rossani celebra 11 grandi nomi del giornalismo? Cosa scoprirai Chi sono gli undici nomi che daranno il nome ai viali? Come cambierà l'accesso al quartiere con il nuovo varco di via Petroni? Cosa... Lutto nel giornalismo, morto il decano dei fotoreporter Enrico ValentiniIl giornalismo umbro piange Enrico Valentini, storico fotoreporter ternano, francese di nascita, icona dell'informazione regionale.