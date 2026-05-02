A Bari, il Parco Rossani ha deciso di dedicare undici viali a figure importanti del giornalismo. La scelta riguarda personaggi di rilievo del settore, i cui nomi saranno utilizzati per denominare le nuove arterie del parco. Contestualmente, sarà aperto un nuovo varco di accesso al quartiere, situato in via Petroni, che modificherà le modalità di ingresso alla zona.

? Cosa scoprirai Chi sono gli undici nomi che daranno il nome ai viali?. Come cambierà l'accesso al quartiere con il nuovo varco di via Petroni?. Cosa ospiterà la nuova biblioteca più grande del Sud Italia?. Perché l'ex caserma diventerà un polo tecnologico e creativo?.? In Breve Nuovo accesso cittadino tramite il varco di via Giulio Petroni. Progetto Casa nel Parco con percorso partecipato il 23 ottobre. Giardino all'italiana dedicato a Erminia Traversa nella Casa della Cittadinanza. Integrazione tra Accademia di Belle Arti e grande Public Library del Sud. Domani, 3 maggio 2026, alle ore 10, il Comune di Bari intitolerà i viali del Parco Rossani a undici illustri figure del giornalismo, della critica e della letteratura nazionale e locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, il Parco Rossani celebra 11 grandi nomi del giornalismo

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