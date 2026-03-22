Durante i controlli di oggi nell’Alta Irpinia, i poliziotti del Commissariato di Sant’Angelo hanno arrestato due uomini pregiudicati, di 78 e 40 anni, con l’accusa di spaccio di droga. Gli agenti hanno fermato i due durante un’operazione di routine e, dopo un’ispezione, hanno trovato sostanze stupefacenti nella loro disponibilità. I due sono stati portati in caserma e sono in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, i poliziotti del Commissariato di Sant’Angelo hanno tratto in arresto due uomini pregiudicati di 78 e 40 anni. Il 78enne, uomo originario del posto, è stato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. L’uomo, già indagato per reati contro la persona, dovrà scontare la pena di due anni e sei mesi di reclusione. Il 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alta Irpinia, arrestati due pregiudicati per droga

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