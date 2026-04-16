Il candidato sindaco di Viareggio ha incontrato ieri i rappresentanti dell’Anmil presso la sede del comitato elettorale in via Battisti. Alla riunione era presente anche il vicepresidente nazionale dell’associazione. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere di proposte per migliorare la sicurezza e l’accessibilità urbana in città. La discussione si è svolta in un clima di confronto diretto tra i rappresentanti politici e le associazioni di categoria.

Il candidato sindaco di Viareggio, Paolo Annale, ha incontrato ieri, 14 aprile, presso la sede del comitato elettorale in via Battisti, i rappresentanti dell’Anmil, con il vicepresidente nazionale Max Mallegni presente al tavolo. Il confronto, che ha la partecipazione di membri della segreteria della Federazione, del Comitato elettorale e di un candidato della lista, si è concentrato sulla sicurezza dei lavoratori e sull’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio comunale. Sicurezza sul lavoro e infrastrutture: le priorità del programma. Durante l’incontro, Annale ha delineato una strategia volta a colmare lacune storiche riguardanti la tutela dei lavoratori e l’accessibilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio: Annale punta su sicurezza e accessibilità urbana

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