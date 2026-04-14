Vienna e Budapest sempre più vicine ecco il festival che omaggia la Mitteleuropa

Tra il 21 e il 26 aprile, Trieste ospiterà la prima edizione del festival TriBu, un evento dedicato alla cultura e alla tradizione della Mitteleuropa. La città si trasformerà in un punto di incontro tra Vienna e Budapest, riflettendo l’attenzione crescente verso questa regione. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo vari spazi e promuovendo un programma ricco di eventi e iniziative.