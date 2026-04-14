Vienna e Budapest sempre più vicine ecco il festival che omaggia la Mitteleuropa
Tra il 21 e il 26 aprile, Trieste ospiterà la prima edizione del festival TriBu, un evento dedicato alla cultura e alla tradizione della Mitteleuropa. La città si trasformerà in un punto di incontro tra Vienna e Budapest, riflettendo l’attenzione crescente verso questa regione. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo vari spazi e promuovendo un programma ricco di eventi e iniziative.
Trieste si prepara a diventare, per una settimana, il cuore pulsante della Mitteleuropa. Dal 21 al 26 aprile arriva la prima edizione del TriBu.City Fest, un nuovo festival internazionale che porta in città autori, musicisti, istituzioni e ospiti da Italia, Ungheria e Austria per raccontare – e.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Tlon sull'isolamento sociale: «Siamo sempre più connessi e sempre più soli. Ecco che cosa si può fare per contrastare la pandemia della solitudine»Questo articolo sull'isolamento sociale è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.