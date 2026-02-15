L’Italia del curling femminile ha perso contro la Svezia a causa di alcuni errori nelle ultime fasi della partita, che hanno portato a una sconfitta per 8-6. Le Azzurre, che avevano già faticato nelle gare precedenti, hanno tentato di recuperare nel finale, ma senza successo. La sconfitta mette a rischio la loro presenza nella fase successiva del torneo.

L’Italia del curling femminilae non riesce a sbloccarsi e cede anche contro la Svezia col punteggio di 8-6. Dopo aver battagliato alla pari con la Svizzera, avere ceduto di schianto contro la Corea del Sud e non avere concretizzato un’occasione favorevole contro la Cina, le azzurre si sono dovute inchinare anche al cospetto dell’imbattuta Svezia (capolista con quattro affermazioni in serie) La skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis rimangono senza vittorie. L’ultimo posto in classifica generale senza vittorie parla chiaro ora la rincorsa per la già difficile qualificazione alle semifinali si è complicata ulteriormente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Italia del curling sconfitta anche dalla Svezia: le Azzurre sempre più vicine all’eliminazione

L’Italia ha perso contro la Svezia con un punteggio di 6-8, perché le azzurre hanno sbagliato troppo nelle fasi decisive.

L’Italia del curling perde ancora contro la Svezia nel doppio misto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.