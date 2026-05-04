A Bari, il corteo dedicato a San Nicola si arricchisce di una novità: una danza sospesa in piazza che coinvolgerà i partecipanti. La manifestazione vedrà la presenza di giovani artisti, chiamati a interpretare una nuova forma di espressione culturale attraverso musica e movimento. La modifica dell’evento tradizionale mira a offrire un’esperienza diversa, combinando elementi artistici con la celebrazione religiosa.

? Cosa scoprirai Come cambierà il tradizionale corteo con la danza sospesa in piazza?. Chi sono i giovani artisti che guideranno la nuova visione culturale?. Cosa vedremo nel secondo quadro dedicato alla caravella della pace?. Perché l'Accademia di Belle Arti ha un ruolo chiave nel percorso?.? In Breve Il 7 maggio i 5 Municipi di Bari animeranno il percorso storico.. Elisa Barucchieri e Ernesto Valenzano curano la performance in Piazza Libertà.. I 62 marinai porteranno le reliquie con musica della orchestra Enrico Annoscia.. Studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Piccinni collaborano all'evento.. Il sindaco Vito Leccese e il priore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Distante, hanno presentato stamattina a Palazzo di Città i dettagli del Corteo Storico 2026, previsto per giovedì 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, Corteo 2026: danza e musica per celebrare San Nicola

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