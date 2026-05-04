Nella giornata di oggi, un comitato si è riunito in Prefettura a Bari per discutere dell’organizzazione di una festa cittadina. Nel frattempo, è stato annunciato che l’arrivo del ministro dell’Interno, inizialmente previsto per questa settimana, potrebbe essere spostato alla metà di maggio. La data precisa dell’arrivo non è ancora stata confermata ufficialmente.

Potrebbe slittare all’altra settimana l’arrivo a Bari del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inizialmente previsto per quella che sta cominciando. I fatti di cronaca che hanno insanguinato il capoluogo e il nord barese, presumibilmente riconducibili alla stessa storica guerra fra clan rivali, gli Strisciuglio e i Capriati, tiene alta la tensione delle forze di polizia e, di contro, estremamente bassa la percezione di sicurezza dei cittadini. In questo contesto l’arrivo del rappresentante del Viminale rappresenta, nell’immaginario dei baresi, un segnale di presenza dello Stato. Il tutto mentre gli investigatori sono al lavoro per...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, comitato in Prefettura per la festa. E Piantedosi arriverà a metà maggio

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