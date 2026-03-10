Antes Bari accreditata nel comitato consultivo misto della Asl di Bari

L’ANTEAS Bari è stata ufficialmente ammessa nel Comitato Consultivo Misto della ASL di Bari. La decisione è stata comunicata recentemente e consente all’associazione di partecipare alle riunioni e alle attività del comitato. La presenza di ANTEAS nel C.C.M. rappresenta un passo importante per la collaborazione tra l’associazione e l’azienda sanitaria locale. La notizia è stata resa pubblica nelle ultime ore.

L'ANTEAS Bari entra ufficialmente a far parte del Comitato Consultivo Misto (C.C.M.) della ASL di Bari. A comunicarlo è stato il Presidente del C.C.M., Mario Chimenti, con una nota indirizzata al Presidente di ANTEAS Bari, Giovanni Ricciato, con cui è stato formalizzato l'accreditamento dell'associazione all'interno dell'organismo consultivo. Il Comitato Consultivo Misto svolge un ruolo fondamentale di confronto e partecipazione, con funzioni consultive e propositive finalizzate a dare ascolto e rilievo al punto di vista del cittadino-utente all'interno del sistema sanitario. Tra i suoi compiti rientrano il monitoraggio dei servizi sanitari e la promozione di iniziative e proposte volte a migliorare la qualità dell'assistenza, valorizzando il ruolo attivo dei cittadini sui temi della salute.