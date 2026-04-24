Sabato 25 aprile, a Viterbo, sono previste restrizioni alla circolazione e divieti di sosta nel centro cittadino. Il Comune ha disposto blocchi stradali a partire dalle 7:30 in occasione del corteo della Liberazione. Le zone interessate saranno interdette al traffico durante le manifestazioni, che coinvolgeranno le principali vie del centro. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente queste limitazioni temporanee.

? Cosa sapere Viterbo, blocchi stradali e divieti di sosta sabato 25 aprile in centro città.. Il Comune dispone restrizioni per il corteo della Liberazione dalle ore 7:30.. Il comando di polizia locale di Viterbo ha disposto restrizioni alla circolazione e sosta per sabato 25 aprile, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, con il fine di garantire la fluidità del corteo e lo svolgimento delle celebrazioni. Le misure, formalizzate con l’ordinanza numero 242 del 21-4-2026, interesseranno diverse zone del centro cittadino tra mattina e mezzogiorno. La cerimonia ufficiale è programmata per le ore 10:30 in piazza dei Caduti, momento che segnerà il culmine delle attività previste per la giornata commemorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, blocchi stradali per il 25 aprile: ecco le zone interdette

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