Nella partita vinta ieri sera contro il Parma, il centrocampista ha toccato il pallone centinaia di volte, contribuendo in modo decisivo alla manovra dell’Inter. La sua presenza in campo si è fatta notare con numeri elevati in passaggi e possesso, confermando il ruolo centrale nel controllo del gioco. La vittoria ha portato l’Inter a conquistare il titolo di campione d’Italia, con il giocatore che si è distinto tra i protagonisti principali.

di Alberto Petrosilli Barella è stato uno dei grandi protagonisti della sfida vinta ieri sera contro il Parma e che ha dato ai nerazzurri la gioia scudetto. L’ Inter festeggia il 21° scudetto anche grazie alla solidità dei suoi leader. L’analisi della prestazione di Nicolò Barella contro il Parma rivela numeri da vero metronomo del centrocampo, confermando le parole di Marcus Thuram che lo ha definito il miglior calciatore italiano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Barella e il dominio del gioco: le statistiche in Inter Parma. La gara di Barella è stata caratterizzata da una presenza costante in ogni zona del campo, come dimostrano i 100 tocchi effettuati durante il match.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella e il dominio del gioco: cento tocchi per guidare l’Inter verso il tricolore. I numeri contro il Parma

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