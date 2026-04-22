Calhanoglu trascina l’Inter | doppietta e dominio assoluto i numeri del turco contro il Como

Ieri sera, nella semifinale di Coppa Italia, Calhanoglu ha segnato due gol e ha guidato l’Inter alla vittoria contro il Como. Il centrocampista turco ha dimostrato grande presenza in campo, contribuendo in modo decisivo alla rimonta della squadra. I dati ufficiali evidenziano la sua partecipazione attiva e il suo ruolo centrale nel risultato finale. La partita si è conclusa con un dominio netto dell’Inter, grazie anche alle sue azioni decisive.

di Alberto Petrosilli Calhanoglu è stato il vero trascinatore dell’Inter nella rimonta della semifinale di ieri sera contro il Como in Coppa Italia: i numeri. L’ Inter di Cristian Chivu, che vola in finale di Coppa Italia dopo la spettacolare rimonta per 3-2 sul Como, si gode i frutti di una prestazione monumentale del suo leader silenzioso. La scena se l’è presa Hakan Calhanoglu, autore della doppietta decisiva che ha ribaltato il match di San Siro. Calhanoglu trascina l’Inter: i numeri contro il Como. Le statistiche della semifinale di ritorno raccontano di un giocatore totale, capace di toccare ben 124 palloni e di dettare i tempi della manovra con una precisione chirurgica.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu trascina l’Inter: doppietta e dominio assoluto, i numeri del turco contro il Como Notizie correlate Inter, scalpita Calhanoglu contro la Roma: banco di prova importante per il turcoLa stagione di Hakan Calhanoglu si è finora caratterizzata per un andamento incostante, fortemente condizionato dai numerosi infortuni che ne hanno... Inter Juve, Yildiz vede rosso contro i nerazzurri: i numeri del turco con i rivali e quella promessa da mantenereCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; Coppa Italia, è l'Inter la prima finalista, battuto il Como in rimonta; L'Inter ritrova il vero Barella: leadership e gol per la volata scudetto di Chivu; Coppa Italia, Inter-Como: 3-2. Uno scatenato Calhanoglu trascina Chivu in finale. Calhanoglu Inter, resta al centro del progetto: sì al rinnovo di contratto, i nerazzurri preparano l’intesa definitivaCalhanoglu Inter, resta al centro del progetto: sì al rinnovo di contratto, i nerazzurri preparano l’intesa definitiva ... calcionews24.com All'Inter continua a ruotare tutto attorno a Calhanoglu. Sarà così anche il prossimo annoHakan Calhanoglu ieri sera a San Siro è stato il man of the match. Con l'Inter sotto di due gol, il centrocampista turco ha rovesciato la. tuttomercatoweb.com Le mosse di Chivu e l'asse-doblete: l' #Inter non muore mai, Calhanoglu e Sucic la trascinano all'Olimp(ic)o x.com Il Como si illude a San Siro: Calhanoglu e Susic trascinano l'Inter in finale di Coppa Italia - facebook.com facebook