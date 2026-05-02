L'Inter, alla penultima giornata del campionato, può conquistare matematicamente il titolo di campione d'Italia se ottiene almeno un punto nella partita contro il Parma, in programma a San Siro. La squadra ha accumulato abbastanza punti da rendere sufficiente un pareggio per festeggiare il tricolore. La sfida si svolge nel contesto della corsa per il primo posto in classifica, con i nerazzurri vicini alla vittoria finale.

Inter News 24 Scudetto Inter, i nerazzurri possono festeggiare già a San Siro contro il Parma: serve solo un punto. Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato e la città di Milano è pronta a tingersi ancora una volta con i propri colori. In virtù degli ultimi risultati maturati in campionato, e in particolar modo dopo il decisivo pareggio del Napoli contro il Como, lo scenario per l’assegnazione del titolo nazionale si è delineato in modo chiarissimo e definitivo. Adesso, all’Inter basta un punto per far scattare la festa scudetto, un traguardo che sembra ormai essere davvero a portata di mano per la corazzata guidata da Cristian Chivu. Scudetto Inter, match point a San Siro: la matematica premia la costanza nerazzurra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, contro il Parma serve un solo punto per festeggiare il tricolore

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