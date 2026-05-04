Barbiere rapinato sotto la minaccia di un coccio di vetro | 16enne veronese nei guai

A fine gennaio, una pattuglia dei carabinieri di Castel d'Ario è intervenuta in un negozio della zona su richiesta di un dipendente di 26 anni, di origine indiana. Durante il sopralluogo, è stato accertato che il titolare del negozio, un barbiere, era stato vittima di una rapina. Un ragazzo di 16 anni, residente nella provincia di Verona, avrebbe minacciato il titolare con un coccio di vetro per farsi consegnare denaro.

Era la fine del mese di gennaio, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castel d'Ario, in provincia di Mantova, è intervenuta presso un'attività commerciale della zona su richiesta di un dipendente, un 26enne di origine indiana. Come spiegato sulle colonne de La Voce di Mantova.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetroVolterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo... A scuola con una pistola: 16enne nei guaiSorpreso a scuola con una pistola a salve nella periferia di Napoli: 16enne denunciato dalla Polizia di Stato.