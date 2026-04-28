A scuola con una pistola | 16enne nei guai

Un quattordicenne è stato trovato in una scuola della periferia di Napoli in possesso di una pistola a salve. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato il ragazzo, che è stato trovato con l'arma durante un controllo nella scuola. L'episodio ha generato attenzione tra studenti e insegnanti. La pistola a salve è stata sequestrata dalle forze dell'ordine.

Sorpreso a scuola con una pistola a salve nella periferia di Napoli: 16enne denunciato dalla Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero Notizie correlate A scuola con una pistola a salve, 16enne denunciato a San Giovanni a TeduccioLa Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è... Biella, chiede foto hot a una ragazzina e poi le diffonde: indagato un 16enne | Nei guai altri sette minorenniSarebbe stata corteggiata da un ragazzo di poco più grande, che frequentava la sua stessa scuola, e gli avrebbe inviato - su sua richiesta - foto hot. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma: A scuola con una pistola (a salve) minaccia il compagno di classe: Ti sparo; Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Baby gang, estraggono una pistola alla fermata del bus, sparano tra i compagni e si riprendono in video; Bari, dimentica il marsupio con una pistola al Mc Donald's: arrestato. A scuola con una pistola a salve, 16enne denunciato a San Giovanni a TeduccioLa Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è rivelata ... fanpage.it Napoli, a scuola con pistola a salve: denunciato un 16enneAveva con sé una pistola e l'aveva portata a scuola, il 16enne denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Gli agenti di polizia sono intervenuti su segnalazione di un minore armato in ... rainews.it La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è rivelata una replica - facebook.com facebook A scuola con una mannaia da macellaio, 14enne minaccia compagno: “Questioni di cuore” x.com