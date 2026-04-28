A scuola con una pistola | 16enne nei guai

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quattordicenne è stato trovato in una scuola della periferia di Napoli in possesso di una pistola a salve. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato il ragazzo, che è stato trovato con l'arma durante un controllo nella scuola. L'episodio ha generato attenzione tra studenti e insegnanti. La pistola a salve è stata sequestrata dalle forze dell'ordine.

Sorpreso a scuola con una pistola a salve nella periferia di Napoli: 16enne denunciato dalla Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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