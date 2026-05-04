Due giovani sono stati denunciati dopo aver compiuto una rapina in una barberia, durante la quale hanno utilizzato attrezzature da taglio per minacciare il personale. Secondo le ricostruzioni, i rapinatori sono entrati nel negozio armati con frammenti di vetro, e si sono scontrati con il barbiere nel tentativo di fuggire. La polizia ha avviato le indagini per identificare altri eventuali complici.

? Cosa scoprirai Come hanno usato le attrezzature da taglio per pianificare il colpo?. Cosa è successo durante lo scontro fisico tra il barbiere e i rapinatori?. Chi sono i due giovani identificati grazie alle telecamere di sorveglianza?. Perché questo episodio mette in allarme la sicurezza dei piccoli centri?.? In Breve I due autori sono un ventiduenne di Castel d’Ario e un sedicenne di Erbè.. L'episodio è avvenuto a fine gennaio scorso presso la barberia locale.. I carabinieri hanno identificato i colpevoli tramite le immagini della videosorveglianza.. Il Prefetto Roberto Bolognesi coordina il monitoraggio della sicurezza nel territorio.. I carabinieri della stazione di Castel d’Ario hanno denunciato un giovane di 22 anni e un sedicenne di Erbè per una tentata rapina avvenuta in una barberia locale a fine gennaio scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barberia sotto scacco: due giovani denunciati dopo la rapina col vetro

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