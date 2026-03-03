Tradito dall’amico e dal complice Due giovani denunciati dopo la rapina
Due giovani sono stati denunciati dopo una rapina avvenuta in stazione. Un ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe subito minacce con un coltello da parte di un amico e di un altro complice. I due avrebbero costretto la vittima a prelevare denaro dal bancomat e a consegnare il telefono cellulare. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dei responsabili.
Un ragazzo sarebbe stato tradito dall’amico con cui viaggiava che, in stazione, insieme ad un altro l’avrebbe minacciato con un coltello quindi costretto a prelevare denaro al bancomat e consegnare il telefono cellulare. Con l’accusa di rapina aggravata in concorso, i carabinieri di Sant’Ilario hanno denunciato alla Procura della Repubblica due giovani di 19 e 23 anni, residenti a Reggio. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 12 febbraio. Intorno alle 19 la vittima era salita su un treno regionale alla stazione di Reggio, diretto a Milano, in compagnia di un amico. Giunti a Sant’Ilario entrambi erano stati obbligati a scendere dal convoglio da un controllore perché privi di titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
