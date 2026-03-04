cosa hanno messo sulla bara bianca lacrime e gelo al funerale del piccolo domenico poi il gesto di giorgia meloni alla mamma

Al funerale del piccolo Domenico si sono vissi momenti di grande commozione: lacrime, gelo e un gesto di Giorgia Meloni rivolto alla madre. La cerimonia si è svolta in un clima di intenso dolore, con la comunità locale che ha mostrato vicinanza alla famiglia attraverso diverse manifestazioni. Sono stati posati sulla bara bianca alcuni oggetti simbolici, mentre l'atmosfera restava carica di tristezza.

La vicenda del piccolo Domenico ha segnato profondamente la comunità locale, che nei giorni successivi alla tragedia si è stretta attorno alla famiglia con messaggi, presenze e iniziative di vicinanza. Il bambino, ricordato da chi lo conosceva come solare e pieno di energia, è diventato il simbolo di un dolore condiviso che ha attraversato l’intera città.Nelle ore successive, il suo nome ha continuato a circolare tra racconti, ricordi e testimonianze. In molti hanno richiamato alla memoria le sue risate, i giochi e i momenti di quotidianità, in un clima di partecipazione che ha coinvolto anche persone non legate direttamente alla famiglia. Il piccolo Domenico, per tanti, è diventato il volto di un lutto che ha unito la città. 🔗 Leggi su Tvzap.it

L’addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l’abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il videoOggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell’addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un...

Si sono svolti a Nola, alla presenza della premier Giorgia Meloni, i funerali del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Tantissime le persone accorse per un ultimo saluto al piccolo: "T facebook

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore sbagliato all'ospedale Monaldi di Napoli. x.com