Bando studentati i tempi per le domande

È stato aperto il bando per l’assegnazione di nuovi alloggi dedicati agli studenti, con l’obiettivo di aumentare le sistemazioni disponibili. Le realtà pubbliche e i soggetti privati possono ricevere incentivi fino a 20.000 euro per ogni posto letto, in modo da favorire la realizzazione di nuove strutture. Sono stati stabiliti i tempi entro i quali bisogna presentare le domande, anche se non sono ancora state comunicate tutte le scadenze specifiche.

PIÙ ALLOGGI per studenti, con incentivi fino a 20mila euro per ogni posto letto per realtà pubbliche o soggetti privati. È questa la leva per rafforzare l’offerta di housing universitario in Italia, in un momento in cui la carenza di residenze rappresenta uno dei principali freni all’attrattività degli atenei. Il bando, gestito da Cassa Depositi e Prestiti in base a un accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca, entra ora nella fase cruciale: le candidature sono ancora aperte fino a esaurimento delle risorse (circa 600 milioni di euro) e comunque non oltre il 29 giugno 2026. Le domande vengono esaminate con modalità "a sportello", cioè in ordine di arrivo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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