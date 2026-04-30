Studentati bando Cdp al rush finale | 600 milioni per 60mila posti letto

Il bando di Cassa Depositi e Prestiti dedicato alla creazione di nuovi posti letto per studenti sta entrando nella fase conclusiva. Sono stati stanziati circa 600 milioni di euro per la realizzazione di circa 60.000 posti letto negli studentati. La procedura è in fase avanzata, con le domande in fase di valutazione e le iniziative pronte a partire.

Il bando di Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di nuovi posti letto per studenti entra nel vivo. La fase di candidatura per accedere ai contributi finanziari a fondo perduto è ancora aperta, ma con la scadenza fissata al 29 giugno 2026 e un obiettivo finale che resta chiaro: contribuire ad assicurare 60mila alloggi. A fronte di una dotazione di circa 600 milioni di euro, il bando è stato pubblicato a gennaio in base a una convenzione con il ministero dell’Università e della Ricerca e in linea con quanto previsto dalla revisione del Pnrr. L’iniziativa si aggiunge alla misura già esistente lanciata nel 2024, gestita dal Mur, e si rivolge a operatori pubblici e privati, che potranno candidarsi attraverso il portale online dedicato secondo una procedura “a sportello”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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