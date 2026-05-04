Durante i colloqui con la psicologa, il bambino ucciso dalla madre a Muggia aveva espresso di avere paura di lei. Il padre del bambino ha riferito di aver appreso le confessioni del figlio, che parlava delle sue paure durante le sedute. La vicenda ha portato all’attenzione le testimonianze raccolte nel corso delle indagini, che hanno evidenziato il rapporto difficile tra il bambino e la madre. La procura sta proseguendo con le verifiche sul caso.

“Mamma certe volte mi fa un poco di male“: queste le parole che il piccolo Giovanni Trame, appena 9 anni, affidava alla psicologa un anno prima di morire. Il bambino è stato ucciso a coltellate dalla madre il 12 novembre 2025 a Muggia (Trieste). In un’occasione, mentre rientravano a casa, la madre lo avrebbe “strozzato davanti alle strisce pedonali“, quindi lui si sarebbe “svincolato” e “l’ho mandata un po’ via”, raccontava il bambino alla psicologa. Il padre non si dà pace. A più riprese Giovanni gli avrebbe chiesto: “Papà aiutami, salvami“. “Io ho fatto il massimo”, dice l’uomo travolto dal dolore. Il racconto del bambino alla psicologa...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino ucciso a Muggia dalla madre, alla psicologa diceva che aveva paura di lei: il dolore del padre

Giovanni ucciso dalla madre, una tragedia che si poteva evitare - Ore 14 del 17/11/2025

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