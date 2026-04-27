Bambino ucciso a Muggia per la perizia la madre era in grado di scegliere

A Muggia, una donna che ha ucciso con un coltello il suo bambino di 9 anni lo scorso novembre, è stata giudicata parzialmente incapace di intendere e volere. La perizia ha stabilito che la madre era in grado di scegliere al momento del fatto. La decisione si basa su un'analisi psichiatrica che ha evidenziato un parziale vizio di mente. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.