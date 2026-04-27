Bambino ucciso a Muggia per la perizia la madre era in grado di scegliere
A Muggia, una donna che ha ucciso con un coltello il suo bambino di 9 anni lo scorso novembre, è stata giudicata parzialmente incapace di intendere e volere. La perizia ha stabilito che la madre era in grado di scegliere al momento del fatto. La decisione si basa su un'analisi psichiatrica che ha evidenziato un parziale vizio di mente. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.
Riconosciuto un parziale vizio di mente a Olena Stasiuk, la madre che ha ucciso con un coltello il figlio di 9 anni, Giovanni Trame, lo scorso novembre a Muggia. Come riporta Il Piccolo, la perizia psichiatrica ha rilevato che la donna era parzialmente in grado di intendere e volere, e poteva.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre trovato in mare
Notizie correlate
In casa col corpo della madre morta da due anni, il Comune di Muggia: "La figlia non era seguita da noi"“Il Comune di Muggia tiene a precisare che non è in carico ai nostri servizi sociali la signora che in casa conservava il corpo mummificato della...
Leggi anche: Ha ucciso la madre con 112 coltellate, no alla perizia psichiatrica: sotto la lente il passato clinico ignorato
Contenuti e approfondimenti
Omicidio Muggia: Olena Stasiuk parzialmente incapace, ma la volontà era integraSvolta nel caso dell'omicidio di Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso a coltellate a Muggia il 12 novembre scorso. La perizia psichiatrica firmata da Luigi Di Gennaro e presentata al Gip France ... triestecafe.it
Omicido di Muggia, la madre verso il processoSecondo la perizia presentata al Gip, Olena Stasiuk aveva il controllo della propria volontà quando ha accoltellato a morte il figlio di nove anni ... rainews.it