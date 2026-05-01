Bimbo ucciso a Muggia | la psicologa che stese la relazione per il tribunale assediata dai giornalisti nel suo studio

Nel primo pomeriggio di ieri, la psicologa Erika Jakovcic si è trovata circondata dai giornalisti nel suo studio, dove aveva redatto la relazione richiesta dal tribunale. La professionista è nota per aver partecipato come consulente nel caso di un bambino di nove anni, vittima di un episodio di violenza familiare avvenuto a Muggia nel novembre dell’anno precedente. La situazione ha attirato l’attenzione dei media locali, che hanno seguito con interesse gli sviluppi legati alla vicenda.

Assediata dai giornalisti nel suo stesso studio. È quanto è successo nel primo pomeriggio di ieri, 30 aprile, alla psicologa Erika Jakovcic, nota in città per il suo ruolo nel caso di Giovanni Trame, il bambino di nove anni ucciso dalla madre a Muggia il 12 novembre dell'anno scorso. La.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, che cosa ha detto il bimbo alla psicologa e alla Ctu Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalistiHome > Spettacoli > Cinema > Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalisti Un giudice di New... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il bimbo di 9 anni ucciso dalla madre a Muggia: Accertare tutte le responsabilità; Omicidio del bimbo a Muggia: cosa dice la perizia sulla madre accusata; Omicidio di Muggia, la madre verso il processo; Giovanni Trame ucciso a 9 anni dalla mamma: Olena Stasiuk è parzialmente incapace di intendere e di volere. Rischia il processo. Omicido di Muggia, la madre verso il processoSecondo la perizia presentata al Gip, Olena Stasiuk aveva il controllo della propria volontà quando ha accoltellato a morte il figlio di nove anni ... rainews.it la Repubblica. . Chiara Petrolini è stata condannata a ventiquattro anni e tre mesi per aver ucciso e seppellito il suo secondo figlio, ma è stata assolta dal reato di omicidio per il primo bimbo nato nel maggio del 2023. È questo il verdetto della Corte d’Assise di - facebook.com facebook