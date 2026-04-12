Nel primo pomeriggio, i vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando un forte odore proveniente da un’abitazione. Poco dopo, le autorità sono entrate nell’appartamento e hanno trovato senza vita una madre e sua figlia. L’intervento è avvenuto intorno alle 17,30, dopo che i vicini avevano notato le stranezze già dalla mattina. La scena è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti di rito.

L’allarme è stato lanciato verso le 17,30 dai vicini di casa, che fin dalla mattina erano rimasti perplessi davanti a quei forti odori che provenivano dall’abitazione. Abitazione da cui, ormai da tempo, non si vedeva entrare né uscire nessuno. Neanche un rumore proveniva da quell’appartamento, dove ieri nel tardo pomeriggio le forze dell’ordine hanno fatto la macabra scoperta. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco si sono infatti trovati davanti i corpi di due donne, in avanzato stato di decomposizione. Così, i pompieri non hanno potuto che constatare, insieme ai carabinieri e agli operatori del 118, il decesso delle due donne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madre e figlia trovate senza vita. L’allarme lanciato dai vicini di casa

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