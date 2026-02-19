Torna finalmente in libreria, grazie a Piemme, la bibbia del caso Tortora, Applausi e sputi di Vittorio Pezzuto, con qualche aggiunta alla prima edizione del 2008 e una prefazione di Davide Giacalone. Dico la bibbia, perché da lì è obbligato a passare chiunque voglia seriamente interessarsi al caso (buon ultimo Marco Bellocchio per la serie Portobello ), ma anche perché la storia che racconta, esemplare com’è, si presta a interpretazioni che vanno ben al di là della lettera. È disseminata di significati allegorici e perfino profetici, che gettano una luce accecante sull’Italia di oggi. Un esempio dell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Siamo rimasti agli anni del caso Tortora

Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Corrado Augias ha ammesso di aver avuto dei dubbi sul caso Tortora, un fatto che ha riacceso il ricordo di un errore giudiziario che ha segnato la vita di molti.

Giulio Regeni, 10 anni fa la scomparsa. I genitori: “Siamo rimasti umani e lui fa ancora cose”Dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni scompariva in Egitto.

Rai, Canzonissima e il caso Tortora: nostalgia TV e giustizia mediatica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.