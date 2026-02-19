Siamo rimasti agli anni del caso Tortora
Torna finalmente in libreria, grazie a Piemme, la bibbia del caso Tortora, Applausi e sputi di Vittorio Pezzuto, con qualche aggiunta alla prima edizione del 2008 e una prefazione di Davide Giacalone. Dico la bibbia, perché da lì è obbligato a passare chiunque voglia seriamente interessarsi al caso (buon ultimo Marco Bellocchio per la serie Portobello ), ma anche perché la storia che racconta, esemplare com’è, si presta a interpretazioni che vanno ben al di là della lettera. È disseminata di significati allegorici e perfino profetici, che gettano una luce accecante sull’Italia di oggi. Un esempio dell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Corrado Augias ha ammesso di aver avuto dei dubbi sul caso Tortora, un fatto che ha riacceso il ricordo di un errore giudiziario che ha segnato la vita di molti.
Giulio Regeni, 10 anni fa la scomparsa. I genitori: “Siamo rimasti umani e lui fa ancora cose”Dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni scompariva in Egitto.
Rai, Canzonissima e il caso Tortora: nostalgia TV e giustizia mediatica
Argomenti discussi: Fischer e la Svizzera vogliono guardare avanti; Ucraina, ecco come l’Europa ha sostituito gli Usa negli aiuti militari. Rapporto Kiel Institute; Marco Pesaresi, grande fotografo dimenticato: docufilm milanese per il granchio nudo; Servono interventi urgenti per salvare spiaggia e stabilimenti: l’appello degli operatori di Bovo Marina dopo le mareggiate - AgrigentoNotizie.
Giulio Regeni, 10 anni fa la scomparsa. I genitori: Siamo rimasti umani e lui fa ancora coseEra il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dall'Egitto. Sono trascorsi 10 anni. Il suo cadavere fu ritrovato il 3 febbraio successivo. Nonostante il male che ... adnkronos.com
Rai3. . Il 20 febbraio 1987 Enzo Tortora tornò in tv. A darne la notizia al Tg2 fu un grande giornalista della Rai, Mimmo Liguoro. Tortora si chiese: dunque dov’eravamo rimasti Marco Bellocchio, dove siamo rimasti #ilcavalloelatorre facebook
Marco, con la lievissima differenza che noi siamo rimasti dove gli elettori ci hanno messo. Matteo sta con Bonelli, Fratoianni e Conte. E se non basta questo a convivervi su chi ha mandato a monte il terzo polo non so davvero cosa farci. x.com