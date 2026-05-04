Bagno di folla per il Marecchia fest al Ponte di Tiberio

Domenica sera, al Parco XXV Aprile, si è concluso un lungo weekend di eventi con il Marecchia fest, caratterizzato da una grande partecipazione di pubblico. La serata è stata animata da un deejay set di Acido Domingo, che ha attirato numerosi spettatori. La manifestazione ha visto l'afflusso di molte persone, creando un clima di festa e aggregazione nel quartiere.

Domenica sera, con l'ipnotico deejay set targato Acido Domingo, è andato in scena l'ultimo atto di un lungo weekend di festa al Parco XXV Aprile. Le immagini dal cielo della piazza sull'acqua, riempita all'inverosimile per il Concertone del Primo Maggio (si parla di oltre 50mila presenze da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Marecchia Dream Fest al ponte di Tiberio: concertone del 1° Maggio, tanti ospiti live e food truckDal 30 al 3 maggio, il Marecchia Dream Fest torna all'ombra del ponte di Tiberio con world music, rock e set di elettronica. Al via i lavori al Ponte di Tiberio: scatta la chiusura temporanea del monumento per allestire il cantiere di restauroInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corea del Nord: bagno di folla per Kim Jong-Un all'incontro con i giovani del partito; Bagno di folla per Santa Fermina; Domenica della sostenibilità, a Ca' di David bagno di folla per le strade; Bagno di folla per re Carlo e la regina Camilla a New York. Marecchia Dream Fest, bagno di folla al Parco XXV Aprile: oltre 50mila presenze nel weekendQuattro giorni di musica e festa tra concerti e dj set chiudono la settima edizione dell’evento riminese: Un format democratico e trasversale che unisce tre generazioni, commentano gli organizzatori ... altarimini.it Raduno Harley a Senigallia, bagno di folla per Sal Da Vinci: il vincitore di Sanremo canta Per sempre sìSENIGALLIA Una festa per gli occhi e pure per le orecchie, seguendo il rombo magico dei motori. In più di 5mila hanno partecipato ieri mattina alla sfilata delle Harley Davidson, uno ... ilmattino.it Marecchia Dream Fest, bagno di folla al Parco XXV Aprile: oltre 50mila presenze nel weekend Leggi qui: https://altarimini.it/marecchia-dream-fest-bagno-di-folla-al-parco-xxv-aprile-oltre-50mila-presenze-nel-weekend.php - facebook.com facebook