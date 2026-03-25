Il Marecchia Dream Fest si svolgerà al ponte di Tiberio a Rimini, con un grande concerto previsto per il primo maggio. La manifestazione prevede numerosi artisti che si esibiranno dal vivo e la presenza di diversi food truck lungo l’area. La manifestazione, che si avvicina, rappresenta un appuntamento musicale e di intrattenimento per la giornata festiva.

Dal 30 al 3 maggio, il Marecchia Dream Fest torna all'ombra del ponte di Tiberio con world music, rock e set di elettronica. Al centro, il concerto del Primo Maggio. Michael Frisoni: "Un evento pensato davvero per tutti e che così deve restare" È iniziato il conto alla rovescia per il concertone del Primo Maggio nella cornice del Marecchia Dream Fest di Rimini. L’iniziativa, ormai appuntamento ricorrente dell’avvio della stagione primaverile, si articolerà in quattro giornate dedicate a musica, gastronomia e attività rivolte a un pubblico eterogeneo. Dal 30 aprile al 3 maggio l’area dell’invaso del Ponte di Tiberio tornerà a ospitare la manifestazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Marecchia Dream Fest al ponte di Tiberio: concertone del 1° Maggio, tanti ospiti live e food truck

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